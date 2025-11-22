Karşıyaka potada gülmeyi unuttu

İZMİR, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi'nde Mersin Spor'a konuk olan Karşıyaka rakibine 92-87 yenilerek kazanmayı unuttu. Yeşil-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 6'ncı yenilgisini aldı. Son olarak 2'nci hafta evinde Yukatel Merkezefendi'yi yenebilen Karşıyaka, alt sıralardan kurtulamadı. Karşıyaka başentrenörü Candost Volkan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Önemli eksiklerinin olduğunu ancak oyuncuların elinden geleni yaptığını belirten Volkan, "Maçların son anına kadar savaşan, kazanmak için sahada her şeyini ortaya koyan ve rakiplerinden daha fazla mücadele eden bir kimlik yaratmak istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız geri adım atmadı ve kazanmak için her şeyi yaptı. Milli takım arasında kadromuzu güçlendirerek, oyun sistemimizi oturtarak sezonun sonuna kadar hep birlikte savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

