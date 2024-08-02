Karşıyaka potada Jefferson'u açıkladı

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı yabancılardan Damien Jefferson transferini resmen duyurdu.

Ajans Haberleri 02.08.2024 11:32 Giriş: 02.08.2024 11:32

Güncelleme: 02.08.2024 11:33 Kaynak: DHA

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