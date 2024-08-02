Karşıyaka potada Jefferson'u açıkladı
Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı yabancılardan Damien Jefferson transferini resmen duyurdu.
Kaynak: DHA
İzmir ekibi, 26 yaşında, 1.96 boyundaki kısa forvet Jefferson’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Geçen sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Oostende’de geçiren Damien Jefferson, bu ligde çıktığı 9 maçta 14.7 sayı, 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı.
Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'u kadroda tutan Karşıyaka, transferde 5 yeni yabancıyla anlaşıp Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson, Sean McDermott'un yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı.