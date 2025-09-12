Karşıyaka potada kampı 3'te 3'le bitirdi

İZMİR, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilediği kadrosuyla Makedonya'da kamp yapan Karşıyaka bu ülkede oynadığı üçüncü hazırlık maçını da kazandı. Makedonya'da katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nda ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74, ikinci sınavında Bora Pristina’yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazanan Karşıyaka, dün de son maçında TFT’yi 86-60 yendi. Kaf-Kaf'ta yeni yabancılardan Ricky Tarrant 21 sayı, Michael Moore 17 sayı, Charles Manning 10 sayı attı. İzmir temsilcisi yarın evindeki taraftara açık ilk özel maçında Manisa Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçın bilet fiyatları 200 TL olarak açıklandı.