Karşıyaka potada korkuttu, transfer temasları hızlandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde 53 yıl, Avrupa arenasında da 50 yıldır mücadele eden Karşıyaka, sezon başından beri içinde bulunduğu sponsor krizi nedeniyle dağılırken ilk kez küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Ocak ayında Boutsiele, Webb, Jefferson ve McCollum'un gitmesinin ardından geçen hafta kulübe bonservisi için 'buy out' ödeyen Russell ve McDermott'un da gitmesiyle yabancısız kalan, kaptanı Kenan Sipahi ve takıma büyük başarılar yaşatan Antrenör Ufuk Sarıca'dan sonra Yardımcı Antrenör Rüçhan Tamsöz'ün de ayrıldığı Karşıyaka, Avrupa'dan elenip, ligde üst üste 6'ncı yenilgisini sonuncu Merkezefendi Basket deplasmanında aldı. Denizli'de 95-71'lik mağlubiyetle rakibine hayat veren Kaf-Kaf, ikili averaj üstünlüğünü de Merkezefendi'ye kaptırdı.

Takım dağılmadan önce sezon başında müthiş bir seri yakalayıp ilk 11 haftayı 8 galibiyetle geçen, son 6 maçta ise 0 çeken Karşıyaka, bitime 13 maç kala hesap yapmaya başladı. Ligde son 13 hafta öncesi düşme hattındaki takımların 4 galibiyeti bulurken, yeşil-kırmızılı ekibin korkulu rüya görmemesi için kalan maçlarda en az 2 galibiyet alması gerekiyor. Sponsor krizini aşamayan yönetim Russell'dan gelen bonservisle FIBA'daki transfer yasağını açarken bu hafta içinde takıma 3 yabancı takviyesi yapmaya çalışacak. Yerlilerden ayrılması gündemde olan Muhsin Yaşar da takımda tutulacak. Karşıyaka'nın şimdilik yeni antrenör getirmeyip yola Ufuk Sarıca'nın ekibinden kalan yardımcı antnenörler Sinan Aksoylar-Arda Demirbağ ikilisiyle devam etmesi bekleniyor.

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