Karşıyaka potada Manisa'ya yenildi

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ve Manisa Basket'i sezon öncesi İzmir'de karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf 84-78'lik skorla Manisa ekibi oldu. Sezon öncesi Makedonya kampında oynadığı üç maçı da kazanan Karşıyaka, taraftarı önündeki ilk karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodu 21-22, ilk yarısı 40-40 bitti. Karşıyaka, üçüncü periyodu 66-59 önde tamamlasa da son periyotta gaza basan konuk ekip salondan 84-78'lik galibiyetle ayrıldı. Karşıyaka'da eski Manisalı Chioza 25 sayıyla oynarken, Manisa Basket'te Mintz 17, Scrubb 16, Mobley 15 sayı üretti.