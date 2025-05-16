Karşıyaka potada son maçta
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde yıl boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen geçen hafta ligde kalmayı garantiledikten sonra hafta içindeki erteleme sınavında Anadolu Efes'e mağlup olan Karşıyaka yarın sezonun son maçında Tofaş'a konuk olacak.
Bursa Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Thomas Akyazılı, Gallinat ve Ergi forma giyemeyecek. Ligde Play-In şansını mucizelere bırakan Karşıyaka'nın 29 haftada 11 galibiyeti bulunuyor. Tofaş ise 18 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini garantileyerek Play-Off'ta saha avantajını almaya çalışıyor.