Karşıyaka potada üzgün

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde geçen hafta Bursaspor'u yendikten sonra dün deplasmanda Darüşşafaka'ya 84-75 mağlup olan Karşıyaka'da Başantrenör Ahmet Çakı ligde kalma hedefini gerçekleştirmek için tüm takımın bir arada hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Darüşşafaka'nın iç sahada farklı oynadığını bilerek sahaya çıktıklarını ve boyalı alanı etkili kullanma hedefiyle mücadele ettiklerini söyleyen Ahmet Çakı, "Maça oyunun kontrolünü elimize almak amacıyla başladık. İlk yarıda bu stratejide başarılı olduk ve istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ancak ikinci yarıda Roberto Gallinat'in eksikliği, sınırlı olan rotasyonumuzu daha da daralttı" dedi.

'LİGDE KALMA HEDEFİ HER ZAMAN ZORDUR'

Sözlerine devam eden Çakı, "Darüşşafaka'nın atletik yapısı, ikinci yarıda boyalı alanı savunmalarına olanak tanıdı. Bu alanı etkili kullanamaz hale geldik ve rakibimiz bu avantajı değerlendirerek maçı kendi lehine çevirmeyi başardı. Son çeyrekte elimizdeki fırsatları daha iyi değerlendirebilseydik, maçın sonuna daha güçlü bir şekilde girebilirdik. İlk geldiğim gün söylediğim gibi, ligde kalma hedefi her zaman zordur. Bu hedefi başarmak için en başta tüm takım bir arada olmamız gerekli. Roberto Gallinat'in sakatlığını ve hafif sakatlıklarına rağmen sahada olan diğer oyuncularımızın durumlarını iyileştirerek, evimizde oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.