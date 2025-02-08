Karşıyaka potada yenilse de alkış aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde deplasmanda Mersin Spor'a uzatma periyodu sonucunda 94-87 mağlup olan Karşıyaka, üst üste 7'nci mağlubiyetini almasına rağmen gösterdiği mücadele ile alkış topladı. İlk çeyreği 23-15, ikinci çeyreği 42-29, bir ara 21 sayı farka ulaştığı üçüncü periyodu ise 66-54 önde götüren yeşil-kırmızılı takım, 80-80 sona eren dördüncü periyodun ardından uzatma bölümünde rakibine direnemedi. Mersin tribünlerini dolduran basketbol severler mali sıkıntılarla boğuşan ve genç oyuncularıyla mücadele eden Karşıyaka'yı maçtan sonra alkışlarla uğurladı.

Uzun yıllar basketbol şubesine destek veren Pınar'ın sezon başında isim sponsorluğundan çekilmesinin ardından yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 6 yabancı, 1 de yerli oyuncusunu kaybeden yeşil-kırmızılı ekip Mersin'e tek yabancı oyuncuyla gitti. Karşıyaka'nın hafta içinde transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı Gallinat ilk maçında 19 sayı kaydetti. Altyapıdan A takıma alınan Ozan Yılmaz 10 sayı attı. Karşıyaka'nın en skorer ismi ise 21 sayıyla Muhsin oldu. Tekrar transfer yasağına yakalanan İzmir ekibi küme düşme korkusu yaşamaya başladı.

AKSOYLAR: SON TOPU DEĞERLENDİREMEDİK

Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'le yolların ayrılmasından sonra Mersin deplasmanında takımın başında ilk maçına çıkan antrenör Sinan Aksoylar, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Maçı kazanabilecek duruma getirdik ancak normal süre sonunda son topu değerlendiremedik. Uzatma periyodunda ise özellikle yorgunluk ve faul problemleri nedeniyle rakibimizi durduramadık. Buna rağmen ortaya konan mücadele ve enerji için oyuncularımıza ve ekipteki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Karşıyaka'da Ergi Tırpancı'nın normal sürenin son saniyesindeki 3 sayılık atışında topun potanın içinden çıkması şanssızlık olarak yorumlanırken, Hakan, Thomas ve Muhsin'in 5'er faulle oyun dışı kalması teknik ekibin planlarını bozdu.