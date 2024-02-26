Karşıyaka, şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Ergene Velimeşe Spor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Karşıyaka’nın, lider Batman Petrolspor’la arasındaki puan farkı 8’e yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup’taki 21. hafta mücadelesinde Ergene Velimeşe Spor’a konuk olan Karşıyaka, 1-0 geriye düştüğü müsabakada 2-1 öne geçse de, kalan bölümde kalesini gole kapatamayınca sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte lider Batman Petrolspor’un 8 puan gerisine düşen yeşil-kırmızlılar, şampiyonluk olarak bir üst lige çıkma şansını da zora soktu. Durum böyle olunca İzmir ekibi, gözünü play-off’tan TFF 2. Lig’e yükselmeye dikti. Deplasmanda puan kaybı yaşayan Karşıyaka’ya ise sevindirici haber rakiplerinden geldi. Grupta ikinci basamakta yer alan Turgutluspor, evinde Kelkit Hürriyetspor’a yenilirken, Efeler 09 SFK ise deplasmanda Pazarspor’la, Elazığspor da Silifke Belediyespor’la berabere kaldı. Böylece Ergene Velimeşe Spor deplasmanında berabere kalarak puanını 36’ya çıkaran dördüncü sıradaki İzmir ekibi, 39 puanla ikinci sırada bulunan Turgutluspor’la arasındaki farkını 3’e indirdi. TFF 3. Lig 2. Grup’ta play-off mücadelesi veren Efeler 09’un 38, Elazığspor’un 36, Anadolu Üniversitesinin ise 28 puanı bulunuyor.