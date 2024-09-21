Karşıyaka seri için Alsancak'ta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka yarın taraftarının desteğiyle 23 Elazığ FK önünde seri yakalamaya çalışacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak.

Bilet fiyatları maraton alt ve üst 125, numaralı 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL olarak belirlenirken, mücadeleye büyük ilgi gösteren yeşil-kırmızılı taraftarların stadı büyük oranda doldurması bekleniyor.

Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da Elazığ FK mücadelesi öncesi sakatlığı bulunan kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu belirsiz. İlk iki maçında gol atıp gol yemeyen Elazığ ekibi ise 4 puan topladı.