Karşıyaka seriye bağladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'yı 2-1 mağlup eden Karşıyaka üst üste 3'üncü galibiyetini alarak zirve iddiasını sürdürdü. İlk yarının son haftasında evinde Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yendikten sonra ikinci devreye evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek başlayan yeşil-kırmızılı ekip Amasya'dan da zaferle dönerek galibiyet serisi yakaladı.

Karşıyaka'da devre arasında göreve gelen teknik direktör Erkan Sözeri, 2'de 2 yaparak takımına 6 puan kazandırdı.

Zirvenin 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Karşıyaka'da gol perdesini aralayan sağ kanat Cenk Ahmet, 4 gole ulaştı. Takımın 2'nci golünü kaybeden stoper Alpay ise yeşil-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Sezonun ilk 3 haftasında Eynesil Bld (D), Amasyaspor ve Pazarspor'u (D) dize getiren Karşıyaka, bu hafta konuk edeceği Pazarspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Kaf-Kaf'ta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen stoper Erdinç ve sağ bek Erdem'in tedavileri sürüyor. Stoper İsmail ve sağ bek Bilal ise cezalı duruma düştü.