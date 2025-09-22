Karşıyaka sezona 3'te 3 ile başladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka ilk yarısını yenik tamamladığı maçta taraftarının desteğiyle önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u da geriden gelip 2-1 yendi, 3'te 3 yaparak zirveye bayrağını dikti. Alsancak Stadı'nda yaklaşık 5 ay sonra ligde taraftarıyla buluşan Kaf-Kaf 90 dakikanın ilk yarısını geçen sezon takımın yıldızlarından olan eski futbolcusu Ali Sinan Gayla'nın golüyle yenik tamamladı. İkinci yarıda 72'nci dakikada Erhan ve 76'ncı dakikada Yasin'in golleriyle 3 puana uzanan Karşıyaka, 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla zirve ortağı olmayı sürdürdü. Afyonspor ve Kütahyaspor'dan sonra Balıkesirspor'u da aynı skorla 2-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde rakiplerine hiç puan vermedi. Karşıyaka son olarak 2023-2024 sezonuna ligde 3'te 3 yaparak başlamış, geçen sezon ise ilk hafta berabere kaldıktan sonra üst üste 7 galibiyet almıştı.

GÖZTEPELİ EMİRCAN UNUTULMADI

Karşıyaka ve Balıkesirsporlu futbolcular maçtan önce taraftar grupları arasındaki silahlı kavgada 24 yaşında cinayete kurban giden Göztepeli Emircan Övüç'ü unutmadı. İki takım karşılaşma öncesi sahaya, "Acının rengi olmaz" yazılı siyah pankartla çıktı. Karşıyakalı taraftarlar maç öncesi Altay, Bucaspor, Beşiktaş gibi birçok takımın taraftarıyla birlikte Emircan Övüç'ün cenazesine katıldı. Göztepeli taraftarlar sosyal medyada acı günde yanlarında olan Karşıyakalı taraftarlara teşekkür etti.

BAŞKAN CİCİBAŞ'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Tarihinin en ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da kimsenin talip olmadığı ateşten gömleği giyerek camianın desteğiyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarını kurup sezona sıkıntısız başlatan yönetimde Başkan Aygün Cicibaş çağrı yaptı. Karşıyaka için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Aygün Cicibaş, "Göreve gelirken tek amacımız Karşıyaka Spor Kulübü’nün kayyuma kalmamasıydı. Bu sorumluluğu üstlenmek kolay değildi ama Karşıyaka’nın büyüklüğüne yakışır şekilde elimizi taşın altına koyduk. İlk günden beri açıkça ifade ettik, yönetim oluşturmak isteyen, göreve talip olan kim olursa olsun biz hazırız, kapımız sonuna kadar açıktır. Ancak çıkan olmadı. Bunun üzerine bir ay önce yeniden aday olduk ve bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevimizin başındayız. Bu süreçte elimizden geldiğince şeffaf bir anlayışla kulübümüzü yönetmeye çalıştık. Karşıyaka için siyasilerden iş dünyasına, esnaftan camiamızın önde gelen isimlerine ve taraftarımıza kadar herkese ulaştık. Çünkü Karşıyaka yalnızca bir spor kulübü değil, İzmir’in kalbidir, Atatürk’ün ay-yıldızlı arma armağan ettiği tek kulüptür, Türkiye’nin gururudur" ifadelerini kulladı.

Atatürk'ten armağan olan ay-yıldızlı Karşıyaka armasını ayrışarak değil birleşerek daha güzel günlere taşımak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten Cicibaş, "Bugün yönetim kurulundaki, şube yönetimlerindeki arkadaşlarımız işlerini bırakıp sadece Karşıyaka için emek veriyor. Gönüllü taraftarlarımız gece gündüz çalışıyor. Futbol takımımızın yükünü sırtlayan değerli büyüklerimiz bizlerden ellerini çekmiyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama bu çaba tek başına yeterli değil. Karşıyaka’nın daha güçlü yarınlara yürüyebilmesi için esnafımızın, taraftarımızın, İzmir’in bürokratlarının ve iş insanlarının sahiplenmesine daha çok ihtiyacımız var. Çünkü hem borç ödeyip hem de takımlarımızı başarıya taşımak kolay değil. Ama imkansız da değil. Biz buna inandık, inanıyoruz. 'Birlikten güç doğar' derken kastımız tam da budur. Ayrışarak değil, birleşerek yol yürümek zorundayız. Karşıyaka sevgisi hepimizin ortak paydasıdır. Bizim için Karşıyaka yalnızca bir semt değil, bir yaşam biçimi, bir miras, bir gururdur. Artık harekete geçmenin zamanıdır. Gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım, Atamızın emaneti bu büyük kulübü geleceğe taşıyalım. Karşıyaka, yalnızca sahada alınan skorlarla değil, birlik ve beraberliğiyle de tarih yazacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Şimdi tüm Karşıyaka sevdalılarını, bu büyük yürüyüşe omuz vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

