Karşıyaka son kozunu oynuyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda oynadığı 4 maçta; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak çeyrek final şansını mucizelere bırakan Karşıyaka yarın İspanya'da Tenerife deplasmanında son kozunu oynayacak.

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Yabancılardan Carey'nin ağır gribal enfeksiyon geçirdiği Karşıyaka'da ligdeki Büyükçekmece sınavında oynatılmayan Hilliard'ın durumu belirsiz. Y

eşil-kırmızılı kafile Atlas Okyanusu'nda bulunan Tenerife'ye maç için özel uçakla gidecek.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da son 3 sezondur deplasmanda oynadığı üst üste 12 maçını kaybederek tarihinin en kötü serisine imza atan Kaf-Kaf, grupta 3 galibiyetle averaj farkıyla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek hem zincir kırmaya hem de çeyrek final şansını son hafta Bosna Hersek'te Hapoel Jerusalem'le oynayacağı mücadeleye taşımaya çalışacak.

Karşıyaka parkeden yine mağlubiyetle ayrılması durumunda ise gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek.

Grubun diğer maçında lider durumda olan İsrail ekibi Hapoel, Yunan temsilcisi Peristeri ile Macaristan'da karşılaşacak.