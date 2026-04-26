Karşıyaka son nefeste kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Karşıyaka, sahasında Erokspor’u 68-67 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 8’e çıkararak kümede kalma yarışında kritik bir adım attı. Karşıyaka, maç fazlasıyla Bursaspor ile galibiyet sayısını eşitledi.

CAMERON YOUNG ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada Karşıyaka adına Cameron Young 17 sayıyla öne çıkarken, Charles Manning’in 16 sayılık katkısı galibiyette belirleyici oldu.

Konuk ekip Safiport Erokspor’da ise Jordon Crawford 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen bu performans mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından Karşıyaka, gelecek hafta TOFAŞ deplasmanına çıkacak. Safiport Erokspor ise sahasında Bursaspor’u ağırlayacak.