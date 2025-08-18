Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı

Karşıyaka Spor Kulübü; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında giyeceği formalarını tanıttı.

İzmir’in köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında giyeceği yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Kaf Sin Kaf’ın yeni sezon yolculuğu başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan formaların 27 Ağustos tarihinde satışa çıkarılacağı da duyuruldu.