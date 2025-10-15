Karşıyaka taraftarının öldüğü kazada sosyal medyadaki 'tanık' aranıyor

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Karşıkaya taraftarı fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'ya (28) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Mertcan C.’nin (24) tutuksuz yargılandığı davada mahkeme, bir sosyal medya hesabında kazayı gördüğünü söyleyen kişinin kimliğinin tespit edilip tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Kaza, 27 Ekim 2024'te, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Fizyoterapist Ahmet Sarıkaya, taraftarı olduğu Karşıyaka'nın Tokat Belediye Plevnespor Kulübü ile maçını izledikten sonra Alsancak'tan Konak'a yürüdü. Yolun karşısına geçmek isteyen Sarıkaya'ya Mertcan C.'nin kullandığı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Mertcan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianameyle Mertcan C. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın ilk duruşması geçen hafta görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Mertcan C.'nin yanı sıra Sarıkaya'nın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz verilen Mertcan C., kazada kusuru olmadığını savundu. Mertcan C., "Viraja yaklaştığımda hızımı 50 kilometreye düşürdüm. Bu sırada önüme bir cisim atladı ve camıma çarptı. Ardından bana çarpan nesnenin yanına gittiğimde yatar bir şekilde insan gördüm. Diğer araçları durdurup yardım istedim. Kazanın olduğu yerde karşıdan karşıya geçmek yasaktı. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

AİLE ŞİKAYETİNİ YİNELEDİ

Davada söz verilen baba Selahaddin Sarıkaya, Mertcan C.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Kazadan polislerin beni araması üzerine haberdar oldum ve hemen kaza yerine gittim. Ardından savcıya çocuğumun gün içinde neler yaptığını anlattım. Sanık 30-40 kilometre hızla seyrettiğini söylüyor ancak gerçekten bu hızda gitseydi böyle bir ölüm meydana gelmezdi. Sanığın saatteki hızının 90-100 kilometre olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum çok yardımsever biriydi. Herkesin yardımına koşardı. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Anne Belgin Sarıkaya da Mertcan C.'den şikayetçi olduğunu yineledi. Aile avukatları, sosyal medya hesabında paylaşılan kazanın altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısının kazayı gördüğünü yazdığını ve yorum yapan kullanıcının bulunup tanık olarak dinlenilmesi istedi. Ayrıca aile avukatları Mertcan C.'nin beyanlarının doğru olmadığını savunarak tutuklanması talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Müşteki avukatlarının tutuklama taleplerinin reddine karar veren hakim, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Şube Bürosu'na müzekkere yazılıp sosyal medyada kazayı gördüğünü yazan kişinin kimliğinin tespit edilmesine ve bilirkişi raporu aldırılmasına hükmedip, davayı erteledi. (DHA)

