Karşıyaka taraftarıyla kavuşuyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni kadrosuyla sezona Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirvede başlayan Karşıyaka, yarın 125 gün sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk iç saha maçında Amasyaspor FK'yı ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Kaf-Kaf'ta kombine biletlerin satışı sürerken, ilk kez dijital ortamda piyasaya çıkan maç biletleri maraton üst ve deplasman 75, maraton alt 100, numaralı 125, VIP A ve C 300, VIP B 500 TL'den satılıyor. Geçen sezonki kadrodan 22 oyuncuyu gönderen Karşıyaka yaptığı flaş transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

SON GÜNDE 3 TAKVİYE DAHA

Karşıyaka, transferin son gününde Fatih Karagümrük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı kiralarken, Bergama Sportif'ten 22 yaşındaki gurbetçi sol bek Emre Can Heptazeler'le 2 yıllık, Alanya Kestelspor'dan 29 yaşındaki sol bek Fatih Çiplak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılılar, dış transferde 18 oyuncu takviyesi yapmış oldu.