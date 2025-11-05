Karşıyaka Teknik Direktörü Basatemür: Sonu güzel olsun

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- SON 8 yıldır 3'üncü Lig'den çıkamayan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'yı bu sezon ilk 9 maç sonunda grubunda yenilgisiz lider yaparak şampiyonluk heyecanı yaşatan teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Daha yolun başındayız, sonu güzel olsun" dedi. Yıllardır görev yaptığı takımları mütevazı kadrolarla başarıya taşırken amatörden keşfettiği genç oyuncuları da Türk futboluna kazandıran tecrübeli teknik adam, "Karşıyaka gerçekten çok büyük bir camia ama maalesef istediği yerlerde değil. Bunun birçok sebebi var ama şimdi konuşulacak zamanlar değil. Bize düşen bu kötü gidişatı durdurup yeniden bir başlangıç yapmaktı" dedi.

Bu yeni bir başlangıcın ilk yılı olacak" diyen Basatemür, "Oyuncularımızla beraber bunu konuştuk. Hedefi ve amacı olan oyuncuları buraya getirdik. Öncelikle bir yapı değişikliğine ihtiyaç vardı. Çünkü bugüne kadar yapılanları yapsaydık, bugüne kadar alınan sonuçları alırdık. O yüzden farklı bir yapıya girmemiz gerekiyordu. Hedefi olan, amacı olan ve genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bu aslında Karşıyaka’nın son dönemlerde alışık olmadığı bir durum. Ama sağ olsun hem taraftarlarımız hem de yönetimimiz çok büyük destek verdiler. Her şeyleriyle bize güvendiler ve teknik ekibimize bıraktılar. Böyle bir takım ortaya çıktı" diye konuştu.

'DAHA UZUN YOLUMUZ VAR'

Önlerinde daha uzun bir yol olduğunu belirten teknik adam, "Tabii ki skor bu işte çok önemli. Bu işin lokomotifi aslında skorlar. Bu camiayı harekete geçirecek olan da bu. Ama oyunla beraber skor da iyi olunca, başlangıç iyi olunca iyi bir ortam, ambiyans ve birleşme oldu. Yeniden bir canlanma yaşandı kulübümüzde. Güzel bir ortam var ama henüz çok işin başındayız. Ligin üçte birini bile bitirmedik. Uzun bir yolumuz var. Maç maç bakarak ciddi bir şekilde, ayaklarımız yere basarak ilerlememiz gerekiyor. Havaya girmemeliyiz çünkü genç oyuncularda bu tip problemler olabiliyor. Bunu mümkün olduğu kadar az yaşayarak devam etmek istiyoruz. İnşallah bu büyük camianın güzel günleri bize nasip olur. Bizim ekibimize, oyuncularımıza nasip olur. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU YIL ÇOK FARKLI'

Bu sezon Karşıyaka camiası ve taraftarının bambaşka bir hava yakaladığını belirten Burhanettin Basatemür, "Yönetimimizle ve taraftarımızla birlikte çok büyük bir destek var. Bu yıl farklı bir destek hissediyoruz. Taraftarlarımız hiç susmuyor, hep destek oluyor. Sadece sahada değil, saha dışındaki mesajlarda da, sosyal medyada da destek veriyorlar. Bir bütünlük sağlandı. Bu bütünlük, bu sistem, bu doğru takım yapısı başarıyı getirecek. Başarıyı ne oyuncu ne de ben tek başıma getireceğim; birçok bileşenin birleşmesiyle kurulan bu farklı yapı başarının anahtarı olacak. Ben inanıyorum, bu sistem ve düzen mutlaka kulübümüzü başarıya götürecektir" dedi.

'GENÇLERE ŞANS VERİLMİYOR'

Görev yaptığı kulüplerde genç oyuncuları amatörden ve altyapılardan keşfederek vitrine çıkarmasıyla bilinen, Karşıyaka'ya da Erhan, Yasin, Onur, Alpay gibi birçok genç yıldız kazandıran Basatemür, "Genç oyuncular konusunda ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri şu; yaşı 35-38 olmuş oyuncu oynayabiliyor ama 16-19 yaşındaki yetenekli oyuncular forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Futbolculuk dönemimde de yaşım nedeniyle benzer bir travma yaşadım. Belki de antrenörlüğe başladıktan sonra genç oyunculara daha fazla şans verme isteğim oradan geliyor. Oyuncu iyiyse yaşının veya nereden geldiğinin önemi yoktur, iyiyse oynamalıdır. Bu şansı onlara vermemiz gerekiyor. Ülkemizde bu az yapıldığı için federasyon bu sene yaş kuralı getirdi. Çünkü gençlere şans verilmiyor" şeklinde konuştu.

İki genç oyuncuyu oynatma kuralı gelince birçok yönetici ve hoca isyan etti" diyen Basatemür, "Buna nasıl isyan edebilirsiniz ki? İki genç oyuncuyu oynatmak çok mu zor? Yetenekliyse 17-18 yaşında da oynasın, 35 yaşındaysa ve iyi durumdaysa o da oynasın. Ölçü sadece performans olmalı. Bizde eksik olan şey bu. Uzun yıllardır farklı takımlarda çalıştım ve her zaman genç oyuncu hak ediyorsa o şansı vermek gerektiğine inandım. Bu şansı verdiğinizde de karşılığını alıyorsunuz. Ancak yanlış bir algı var; şampiyon olmamız veya başarılı olmamız için tecrübeli oyuncular oynamalı, gençler bu yükü kaldıramaz deniyor. Bu tamamen yanlış. Gerçekliği yok. Belirleyici olan performanstır. Genç de oynayabilir, yaşlı da. Biz sadece gençlere biraz daha fazla önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Tek ölçümüz hak etmek" diye konuştu.

'ALT LİGLER YETİŞTİRİCİ OLMALI'

2. ve 3. Ligler tamamen sporcu yetiştiren yerler olmalı" diyen tecrübeli teknik direktör, "Bu liglerde rakamlar düşük olmalı, iyi oyuncular 1. Lig ve Süper Lig’e gidip kariyerlerine devam etmeli. Bu alt liglerin amacı bu olmalı. Bence doğru bir yöne gidiliyor ama keşke bu zorunluluklarla değil, gönüllülükle yapılsaydı. Amatör liglerde, 3. Lig ve 2. Lig’de genç oyuncuların oynaması gerekiyor. Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmalıyız. Olmuş oyunculara para verip almak bir yöntem ama tek yol bu olmamalı. Her takım genç oyuncular bulup Türk futboluna kazandırmalı. Antrenör olarak ülkemize hizmet etmek istiyorsak yapacağımız en büyük hizmet bu olmalı. Biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Genç oyuncu sayısı artmalı. Çok yetenekli oyuncular var ama profesyonel liglerde oynayıp bir üst seviyeye geçme konusunda eksik kalıyoruz. Bu şansı daha çok vermeliyiz" dedi.

İKİ BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR

Ara transfer dönemiyle ilgili de görüş bildiren Burhanettin Basatemür söyle konuştu: "Henüz çok erken ama oyuncularımızla birlikte tamamen konsantre bir şekilde devre arasına kadar gelmek bize farklı bir güç katacak. Eksik gördüğümüz iki mevki var. Gol bulma konusunda problemimiz var, biraz aynı isimler üzerinden dönüyoruz. Bunu herkes gibi biz de görüyoruz. Skoru artırabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu nedenle devre arasında bu yönü güçlü oyuncular almaya çalışacağız ama bu sayının bir veya ikiyi geçmesini istemiyoruz. Çok fazla transfer yapma taraftarı değiliz. Eksik bölgeleri belirleyip ona göre hareket edeceğiz. Taraftarımızın coşkusuna oyun olarak aynı şekilde karşılık vermek zorundayız. Onların ne istediğinin ve camianın ne beklediğinin farkındayız. Hangi ligde olursa olsun Karşıyaka’nın hedefi her zaman o ligin en üst seviyesidir. Bizim de hedefimiz bu ligde en iyiye ulaşmak. Bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz ama bunu ayaklarımız yere basarak yapmak zorundayız. Kulübümüz çok iniş çıkışlar yaşadı. Artık daha dikkatli ilerliyoruz. İnşallah sonu güzel olacak"

