Karşıyaka - Trabzonspor: 69-85

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

KARŞIYAKA: Moore 7, Samet Geyik 4, Chiozza 2, Manning 8, Alston 8, Young 19, Gordic 12, Egemen Güven 1, Mert Celep 6, Ege Özçelik 2, Serkan Menteşe, Egemen Yapıcı

TRABZONSPOR: Reed 17, Berk Demir 13, Yeboah 17, Taylor 7, Delgado 13, Tinkle 7, İsmail Cem Ulusoy 7, Hamm 3, Grant 1, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz

1'İNCİ PERİYOT: 18-27

DEVRE: 41-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68

Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka evinde Trabzonspor’a da yenilerek 6 maçta 5’inci mağlubiyetini aldı: 69-85. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla düşme hattında kaldı. Konuk ekip maça Reed ve Delgado’yla bulduğu 8-0’lık seriyle başladı. Karşıyaka aldığı molanın ardından rakibine direnç göstermeye çalışsa da ilk 10 dakika 18-27 sonuçlandı. Ev sahibinin farkı eritmeye çalıştığı ikinci periyot 41-46 tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarıda farkı açtı. Üçüncü periyot 16 sayı farkla 52-68 geçilirken son bölümde konuk ekip rahat bir oyunla salondan galip ayrıldı: 69-85. Karşıyaka’da yalnız iki oyuncu çift haneli skorlara ulaşabildi.