Karşıyaka, transfer çalışmalarına devam ediyor

Karşıyaka, iç transferde önemli bir hamle yaparak Sefa Küpeli ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda da yeşil-kırmızılı formayı giyecek.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

Dış transferde Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş gibi oyuncuları kadrosuna katmayı başaran yeşil-kırmızılılar, iç transferde de önemli bir hamle yaptı.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden olan Sefa Küpeli’yle yeniden anlaşmaya vardı.

Birçok takımdan teklif almasına rağmen Karşıyaka’da oynamak istediğini yöneticilere ileten 30 yaşındaki oyuncu, yeşil-kırmızılı ekiple 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 24 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 de gol kaydetmeyi başarmıştı.