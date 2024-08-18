Karşıyaka, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı.

Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.

Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

45 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI VE YIKIK

Hasarlı binaları açıklayan Kurum, şunları söyledi:

"İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yangın, yerleşim ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, yangından etkilenen yerlerde süreci takip etmektedir. Ekiplerimizle yangından etkilenen tüm bölgelerde, soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip, hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün bölümün incelemelerini yaptık. 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğinin ağır hasarlı, yıkık olduğunun tespitini yapmış bulunduk. An itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Yine Tire ve Urla'da soğutma işlemleri devam ediyor. Bununla beraber Manisa Gördes ilçesinde de soğutma çalışmalarının bittiği alanda hasar tespit çalışması devam ediyor. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik. 46 binada 66 bağımsız bölümde incelemeleri yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümün de acil yıkılacak bina olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz milletimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Tarihimizin en büyük yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da sözümüzü tutacağız. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."