Karşıyaka – Uşakspor: 1-0

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 20:09
  • Giriş: 02.11.2025 20:09
  • Güncelleme: 02.11.2025 20:10
Kaynak: DHA
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)-

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Miraç Kızılkaya

KARŞIYAKA: Tunay – Erhan, Erol, Ensar, Ferdi (Dk. 46 Selim), Alpay, Berat, Tolga (Dk. 73 Onur), Erhan (Dk. 90+1 Hıdır), Mücahit (Dk. 87 Namık Barış), Yasin (Dk. 90+1 Hamza)

UŞAKSPOR: Mert Can – Volkan, Selçuk (Dk. 34 Yusufhan), Ahmet Buğrahan (Dk. 67 Eray), Selim, Halil, Alperen, Efecan (Dk. 67 Arda), Muhammet Fatih, Umut (Dk. 90 Ayhan), Can (Dk. 90 Batuhan)

GOL: Dk. 87 Yasin (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Berat, Yasin, Mücahit (Karşıyaka), Can, Eray, Halil (Uşakspor)

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta lider Karşıyaka, zirve yarışında en yakın rakiplerinden Uşakspor’u evinde mağlup ederek koltuğunu korudu: 1-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda binlerce yeşil-kırmızılı taraftarın tribünleri doldurarak takımlarına büyük itici güç oluşturduğu maçın tek golünü 87’nci dakikada Erhan’ın müthiş asistinde Yasin attı. Bu skorla lider Karşıyaka 23 puana ulaşırken, Uşakspor 19 puanda kaldı.

