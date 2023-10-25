Karşıyaka'ya Alsancak müjdesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 28 Ekim Cumartesi günü zirve yarışındaki kritik Elazığspor karşılaşmasını 1.5 yıldır profesyonel maç yapılmayan İzmir Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalan Karşıyaka'ya Alsancak Stadı müjdesi geldi.

Günlerdir sosyal medyadan taraftarın çağrı yaptığı, yönetimin de Alsancak Stadı için yoğun temaslarda bulunduğu Kaf-Kaf'ta Asbaşkan İlker Ergüllü, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek 2.5 saatlik görüşme sonrası Alsancak'ta oynama onayını aldı. Stadın saha zemine ara ekim yapıldığı ve Elazığspor randevusundan 1 gün sonra 1'inci Lig'de aynı statta Altay-Sakaryaspor maçı oynanacağı için günlerdir çözüm arayarak son çare tek maçlığına Atatürk Stadı'na dönmeyi değerlendiren yeşil-kırmızılılar krizi çözdü. Liderlik yarışında önemli rakibini Alsancak Stadı'nda ağırlayıp sezonun kalan maçlarına da yine bu statta çıkacak Karşıyaka'da taraftarlar da cumhuriyetimizin 100'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak karşılaşmaya özel koreografi hazırlığında.

Günlerdir stat sorununun çözülmesini bekleyen Karşıyaka taraftarları, 100'üncü koreografisiyle Alsancak'ı bayram yerine çevirecek. Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve personeline teşekkür eden İlker Ergüllü, "Hem Alsancak hem Bornova statlarının zeminlerinin ekim ayında bakıma alınması ve 3 İzmir takımının birden iç saha maçlarının aynı tarihlerde olması nedeniyle sıkıntı yaşandı. Yönetim günlerdir temas halindeydi. Müdürümüz Murat Eskici'yle görüşerek sorunu çözdük. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taraftarımızın müthiş görsel şöleni eşliğinde, tüm camiamızla birlikte Alsancak Stadı'nda kutlayıp, maç sonu çifte bayram yapacağız" dedi.

Karşıyaka, Elazığspor maçını son anda Atatürk Stadı'ndan Alsancak Stadı'na aldırmayı başardı. Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürlüğü'nün Alsancak'ta cumartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak maçın yerini Atatürk Stadı, saatini de 14.00 olarak kulübe bildirdiği, Kaf-Kaf'ın son anda stat ve saat konusundaki değişikliğin önüne geçtiği öğrenildi.