Karşıyaka'ya altın puan

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından önemli eksiklerle çıktığı zorlu Muşspor deplasmanında kazanamasa da puanı kurtardı. Haftalardır forma giyemeyen Enes'in yanı sıra Erdal'ın sakat, Abdülkadir'in cezalı, Hakan Barış'ın influenza olduğu Karşıyaka'da ısınmada sakatlanan Mert Torlak da son anda 11'den çıkarıldı. Bu maça kadar art arda 3 galibiyet alan Play-Off hattındaki Muşspor önünde ikinci yarının başında kalesinde gördüğü golle yenik duruma düşen İzmir ekibi, formda golcüsü İshak Kurt'un penaltı golüyle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı ekip son 6 maç öncesi 48 puanda kalarak puanını 55 yapan lider Bursaspor'un şampiyonluk yarışında yine 7 puan gerisine düşse de uzak deplasmanda ikinciliği bırakmadı. İzmir temsilcisi hanesine yazdırdığı 1 puanla haftayı yenilgiyle kapatan takipçileri Düzcespor'a 2, Belediye Kütahyaspor'a 3 puan fark attı. İlk hedefini şampiyonluk olarak belirleyip son düdüğe kadar mücadele etmek isteyen, zirveyi ıskalasa da direkt grup finaline kalacak ikinci sırayı bırakmaya niyeti olmayan Karşıyaka, hafta içinde çarşamba günü Anadolu Üniversite'sini ağırlayacak.

İSHAK SIRTLIYOR

Karşıyaka'nın sezon başında 3'üncü Lig'de son iki yılın gol kralı olarak transfer ettiği İshak Kurt, maratonun ikinci yarısında takımını sırtlamayı sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında 3 gol atabilen İshak, ikinci devrede ise 9 maçta 7 kez ağları sarstı. Toplamda 10 gole ulaşıp finaller öncesi formda olan İshak, son iki haftada Ergene Velimeşespor'un ardından Muşspor ağlarını da penaltıdan sarsarak takımına önemli puanı getirdi. Aylardır mali sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka'da maç öncesi personelin aralık ve ocak ayı maaşlarının yanı sıra Başkan İlker Ergüllü'nün 750 bin TL'lik katkısıyla takıma prim ödemesi yapıldı.