Karşıyaka'ya Play-Off öncesi tehlike

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışında ikinci sırada yer alıp Play-Off'ta direkt grup finaline çıkmayı garantilemeye çok yaklaşan Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, yeşil-kırmızılılar finallerde taraftarından yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. PFDK, Kaf-Kaf'a 1 Nisan'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan Karşıyaka-Kuşadasıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL cezası kesti.

Karşıyaka talimat gereği bu sezon iç sahada tekrarlanan her kötü ve çirkin tezahüratta yeniden seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya gelecek. Ligde bitime 3 hafta kala 13 Nisan Pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayacak Karşıyaka, normal sezonun son haftasında 26 Nisan'da şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor'la oynayacağı iç saha maçında taraftarla yeniden buluşacak. Grupta şampiyonluğa en yakın takım olan, Kaf-Kaf'ın 7 puan önündeki Bursaspor bu hafta da kazanırsa 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyecek. Karşıyaka, sezon başından beri zirve yarışındaki çekişip yıllar sonra ağırlayacağı ezeli rakibi önünde tribünde kötü ve çirkin tezahürat olursa Play-Off'ta iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak. İki ezeli rakip arasında İzmir'deki son maç 19 yıl önce 17 Nisan 2006'da oynanmıştı.

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