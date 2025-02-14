Karşıyaka zirve yarışında Bornova'da

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen, ikinci yarıda 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışında yeniden ikinci basamağa yerleşen Karşıyaka, yarın İzmir derbisinde son 4 maçtır kazamayınca Play-Off yarışının uzağında kalan Bornova 1877'ye konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki İzmir derbisi saat 14.00'te başlayacak. Kulüplerin talebi ve İzmir Emniyeti'nin onayıyla maçta konuk takım konumundaki Karşıyaka taraftarlarına maraton tribün tahsis edildi. İki takım taraftarı için de bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi.

Enes ve İsmail'in sakatlıklarının sürdüğü Kaf-Kaf'ta Abdülkadir ise iyileşip takıma katıldı. Bu maçın ardından üst üste iki hafta iç sahada oynayacak Karşıyaka'nın grupta 38 puanı bulunuyor.

Galibiyete hasret kaldığı son 4 maçta skor üretemeyen Bornova ise 23 puanla sekizinci durumda. Karşıyaka geçen hafta iç sahada Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerken, Bornova ise Kuşadasıspor'a 4-0 yenilmişti. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, zirve yarışındaki önemli haftalarda takıma Bulvarspor'un ardından bugün Hopaspor maçının galibiyet primlerini de yatırıp moral aşıladı.