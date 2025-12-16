Karşıyaka zirve yarışında Söke'ye konuk

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta sonu Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Karşıyaka yarın ilk yarının son deplasman maçında Play-Off peşindeki Söke 1970 SK'ya konuk olacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Statta konuk Karşıyaka taraftarlarına 100 kişilik kontenjan ayrıldı. Kaf-Kaf'ta Bornova sınavında sakatlanarak oyundan çıkan Namık Barış'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın deplasmanının ardından ilk yarıyı 22 Aralık Pazartesi günü Tire 2021 FK'yı ağırlayarak noktalayacak Karşıyaka grupta 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 30 puan topladı. Yeşil-kırmızılı ekip lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Grupta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tire FK'ya yenilen Söke 1970 ise 21 puanla sekizinci basamakta bulunuyor. Futbolda bahis soruşturmasında Karşıyaka ve Söke'den 8'er oyuncu hak mahrumiyeti cezası almıştı. İki takımdan birer genç oyuncu da geçen hafta PFDK'ya sevk edilmişti.

