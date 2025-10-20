Karşıyaka zirvede tek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü iç sahada Nazillispor'u yıldız santrforu Yasin'in golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, haftalardır zirveyi paylaştığı Uşakspor'un dün yenilmesiyle liderlik koltuğunun tek başına sahibi oldu. Kaf-Kaf 7 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup 19 puana ulaşırken, Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilen Uşakspor 16 puanda kaldı. En yakın rakibine 3 puan fark atan Karşıyaka bu hafta Altay'la yıllar sonra oynanacak İzmir derbisinde karşılaştıktan sonra Uşakspor'u farkı açma hedefiyle konuk edecek. Lider Kaf-Kaf, grupta Söke 1970'le birlikte mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumunda.

MÜTHİŞ SERİYİ EGALE PEŞİNDE

Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü oynanacak İzmir derbisinde Altay'ı da mağlup ederse geçen sezon başındaki müthiş serisini egale edecek. Geçen sezona ilk 8 haftada 1 beraberlik ve üst üste 7 galibiyetle lider başlayan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karşıyaka, geçen sezon kurduğu iddialı kadroyla yine 26 Ekim 2024'te oynanan maçta Tokat Belediyespor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Liderlik koltuğuna kurulan Kaf-Kaf, 29 Ekim'de takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılıp ardından puan kayıpları ve kulüpteki belirsizlikle zirveyi kaptırdığı Bursaspor'dan uzaklaşmıştı. İzmir temsilcisi, bu sezon daha önce Gökhan Şensan'ın şube yönetiminde yer alan Ahmet Yimsek'in şube başkanlığında aynı başarıyı yakalamaya çok yaklaştı.

ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Bu sezon tüm branşlarda Azat Yeşil başta olmak üzere camiadan eski yöneticilerin desteğiyle mücadelesini sürdüren Karşıyaka'ya eski başkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü basketbolda büyük katkı verdi. Daha önce geçen sezon potada yabancı oyuncu maaşları için kulübe destek olan, bu sezon futbol ve basketbol altyapının forma sponsorluklarını üstlenip futbolda Alanya deplasmanını karşılayan Cenk Karace, Süper Lig'deki basket takımının son transferi Nemanja Godic'in tüm maaş ödemelerini üstlendi. Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının isim sponsoru olan İlker Ergüllü de yine basketbol takımının transferlerinden Cameron Young'un 3 aylık maaşlarının yarısını karşılayıp, toplu kombine alımı yaptı.

