Karşıyaka zirveye çıktı

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta liderlik koltuğunda oturan rakibi Bornova 1877’yi de İzmir derbisinde ilk yarıyı mağlup tamamlamasına rağmen 2-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini alan Karşıyaka şampiyonluk yarışında ağırlığını koydu.

Grupta 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken yalnız Bornova maçında kalesinde tek gol gören Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri 13 puana ulaştı.

Kaf-Kaf, Silifke Belediyespor ve Bursaspor’la birlikte zirveyi paylaştı.

Liglerde 48 yıl sonra ilk kez ilk 4 hafta kalesini gole kapatmayı başardıktan sonra bu sezon ilk defa kalesinde gol gören İzmir temsilcisi, son 5 senenin en iyi sezon başlangıcını da yaptı.

Karşıyaka son olarak 2020-21 sezonunda ilk 5 maçı yine 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçmişti.

Bornova önünde ilk yarıda bocalayan yeşil-kırmızılılar, rakibin kilidini açmak için kulübe zenginliğinden yararlandı.

Karşıyaka’da ikinci yarıda oyuna giren Erdal ceza sahası dışından müthiş bir şutla skora eşitlik getirirken, Gökhan Meral de Cenk Ahmet’in attığı ikinci golün asistini yaptı.