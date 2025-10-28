Karşıyaka zorlu seride

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 yıl sonra oynanan Altay derbisinde uzatmada net penaltısı verilmeyince 1-1'lik beraberliğe razı olan lider Karşıyaka'nın uzun süredir süren aleyhine tartışmalı hakem kararlarına isyanı devam ederken, gözler zirve yarışındaki kritik randevulara çevrildi. Hem derbideki hakem yönetimi hem de yıllardır aleyhine verilen kararlara tepki gösteren Kaf-Kaf, bu maçı geride bırakıp zirve yarışında önündeki kritik haftalara odaklanacak. Karşıyaka, ligde ilk yarı bitene kadar kalan haftalarda liderlik ve play-off yarışındaki rakipleriyle karşılaşacak. Grupta 20 puanla lider olan Karşıyaka bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki zirve takipçisi Uşakspor'u Alsancak Stadı'nda ağırlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk haftalarda averajla önünde lider olan Uşak'la 18 yıl sonra ilk kez rakip olacak. Daha önce oynadıkları maçlar olaylı geçen Karşıyaka ve Uşakspor en son 2006-2007 sezonunda 1'inci ligde rakip oldu. O sezon küme düşen Uşakspor, 2009'da amatöre geriledi. Şu an grupta mücadele eden şirket statüsündeki Uşakspor yeniden kurulup 2017'de profesyonel liglere döndü. Uşak ekibi, 2018'de çıktığı 2'nci ligden 2024'te düştü. Karşıyaka, Uşakspor'u liderlik mücadelesinde ağırladıktan sonra son 3 sezondur play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, ardından üst üste play-off yarışındaki Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor (D) ile karşılaşacak. İzmir ekibi devreyi Bornova 1877, Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak.

BASKETBOL VE FUTBOL AYNI SAATLERDE

Karşıyaka'nın basketbol ve futboldaki temsilcileri bu hafta iç sahada aynı saatlerde önemli maçlara çıkacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta 1 galibiyetle düşme hattına gerileyen yeşil-kırmızılı ekip, 2 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Trabzonspor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kötü gidişe son verme hedefiyle ağırlayacak. Futbolda TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, aynı gün saat 17.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda takipçisi Uşakspor'u konuk edecek.

VOLEYBOL MAÇLARI ERTELENDİ

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5'te 5 yaparak namağlup lider olan Endo Karşıyaka'nın fikstürde oynaması gereken önündeki iki maç ise kadrodaki sporculardan Defne Başyolcu, milli takım daveti aldığı için ileri tarihlere ertelendi. Defne'nin İslami Dayanışma Oyunları için ay-yıldızlı ekibe davet edilmesinin gururunu yaşayan Kaf-Kaf şu açıklamayı yaptı: "A takım sporcumuz Defne Başyolcu, Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları için Milli Takım'ımıza davet edilmiştir. Bu nedenle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından maç takvimimizde değişiklikler yapılmıştır. 1 Kasım tarihinde oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana maçı 25 Kasım tarihine, 8 Kasım tarihinde oynanması planlanan Çanakkale Belediyespor maçı 9 Aralık tarihine ertelenmiştir. Taraftarlarımızın bilgisine sunar, Milli Takım'ımıza ve sporcumuz Defne Başyolcu'ya başarılar dileriz."

FOTOĞRAFLI