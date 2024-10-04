Karşıyaka’da daha fazla emekçi eyleme başladı

Emek Servisi

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan Tüm Bel Sen 2 No’lu Şube üyesi kamu emekçileri geçmişe dönük alacakları için eylemlere başladı. Evrensel'in haberine göre Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan Tüm Bel Sen 2 No’lu Şube üyesi kamu emekçileri öğle arasında belediye binası önünde bir araya gelerek, "Kapıkulu değil, emekçiyiz biz", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları attı.

Eylemde konuşan Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube Yöneticisi Fırat Belen, aynı alanda iki aydır direnen Ķent A.Ş. işçileri ile dayanışma mesajı verdi. Belen, geçmişe dönük alacaklarının bir an önce ödenmeye başlanması, bir ödeme takvimi sunulması, somut adım atılması için yanyana geldiklerini ifade ederek, "450'ye yakın kamu emekçisi ilgilendiren bu sorunun muhatabı olan, üyeleri olan sendikalar da burada. Bundan sonra da bölünmeden mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Belen, "Sorunumuz çözülmez ise Karşıyaka halkını ve emek demokrasi güçlerini de yanımıza alır mücadeleyi büyütürüz" dedi. Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaya da "Tüm sendikalar burada tek vücut. Hep beraber bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.