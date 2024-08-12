Karşıyaka’da direniş başladı: "İşimizi geri istiyoruz"

Halil ERTUNÇ

İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'den işten çıkarılan 93 işçi, belediye binası önünde eylem başlattı. İşçiler, sloganlar eşliğinde alkışlarla protestolarını sürdürdü. Eylemde, Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin tarafından yapılan basın açıklamasında, işten çıkarılmaların gerekçesi sorgulandı.

Gümüştekin, 93 işçinin işten çıkarılmasının gerekçesinin belirsiz olduğunu belirterek, “Şirketin ekonomik durumu, piyasa koşulları ya da istihdam fazlalığını yaratan bu 93 kişi miydi? Neye göre, kime göre ve neden bu 93 kişi işten çıkarıldı, belediye yönetiminden açıklama bekliyoruz,” dedi. Ayrıca, işçilerin fesih bildiriminde, Temmuz sonunda yapılan eylemlerin gerekçe gösterildiğini ancak eylemlere katılmayan işçilerin de işten çıkarıldığını vurguladı: “Bu 93 kişinin neden çıkartıldığını gerçekten merak ediyoruz” dedi.

20 yıldır belediyede görev alan işçilerin bir telefonla işten çıkarıldığını vurgulayan Gümüştekin, "Bugün itibariyle, Karşıyaka Belediyesi'nin önünde her gün sizlere bu soruları sormaya devam edeceğiz. Burası bizim işyerimiz ve bizler neden işten çıkarıldığımız açıklanana kadar buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.

"HUKUKSUZ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

İşten çıkarılan işçilerden Özlem İkizler, BirGün’e yaptığı açıklamada, 36 aydır maaşlarını düzensiz olarak aldıklarını ifade etti. İkizler, "Biz yine de 36 ay boyunca işimize sahip çıktık. Sonunda bıçak kemiğe dayandı, hakkımızı aradık. Hukuksuz hiçbir şey yapmadık, işimize zarar vermedik ama sonucunda tazminatsız olarak işten çıkarıldık. Mücadeleye devam edeceğiz ve işimizi geri alacağız" dedi.

İşçilerden Dilek Şanlı da eşiyle beraber işten çıkarıldıklarını belirterek, "8 yıl boyunca düzensiz maaş almamıza rağmen yine de işimize sahip çıktık. Bir evden iki kişiyi işten çıkaracak kadar fütursuzca bir süreçle karşılaştık. Elle tutulur hiçbir gerekçe olmadan işten çıkarıldık. İşimizi geri alana kadar buradayız" diye konuştu.

İşçilerden Ali Haydar Tuna ise, "Kendine sosyal demokrat diyen bir belediyenin, senelerdir çalışan işçileri bir anda kapının önüne koyması nasıl bir sosyal demokrasidir" diyerek tepki gösterdi.

SOL PARTİ’DEN DESTEK

Öte yandan, işçilerin eylemine SOL Parti de destek verdi. SOL Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Deniz Yürür, “SOL Parti olarak direnen işçilerin, haklarını almak isteyen işçilerin her daim yanındayız. Karşıyaka’da da işçilerin yanında olacağız” dedi.