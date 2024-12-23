Karşıyaka’da kayyum riski

İstifalar sonrası yönetimi düşen Karşıyaka, başkansız kaldı. 24 Aralık’ta seçimli genel kurulda 5 ismin adı öne çıkarken, aday çıkamazsa, kayyım riski gündeme gelecek. 3 Aralık’taki kongrede aday bulamayan ve başkansız Karşıyaka, 24 Aralık’ta olağanüstü genel kurula gidecek.

Son 1 ay içinde ikinci kez toplanacak kongrede de aday bulamazsa kayyıma kalma ihtimali olan İzmir’in köklü temsilcisi seçime saatler kala hareketlendi. Aday bolluğu yaşayan Karşıkaya’da 5 isim öne çıkıyor.

Olağanüstü seçimli genel kurulda 5 ismin adı geçiyor. Mehmet Karal, İlker Ergüllü, Vural Budak, Mutlu Altuğ ve Turgay Büyükkarcı isimleri potansiyel aday olarak konuşuluyor.