Karşıyaka’da memurlar 18 gündür eylemde

Karşıyaka Belediyesi’nde memurlar, sosyal denge tazminatlarının haziran ayına kadar ödenmeyeceği kararına karşı başlattıkları eylemlerini 18’inci gününde de sürdürdü. Belediye yönetiminin, eyleme katılan personel hakkında tutanak tutulması yönünde yazı göndermesine rağmen memurlar kararlılıklarını korudu.

Memurlar, her gün 10.30 ile 12.30 arasında belediye binası önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Geçtiğimiz hafta belediye yönetimi, “Belediye Ana Hizmet Binasında Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Toplu Eylemler” başlıklı bir yazıyla eylemlerin sonlandırılmasını istemiş, müdürlere de katılım gösteren memurlar hakkında tutanak tutulması talimatı vermişti. Ancak memurlar bu girişimlere rağmen protestolarına ara vermedi.

Eylemlerin 18. gününde İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri memurları ziyaret ederek destek verdi. Yılmaz, yapılan eylemin herhangi bir şekilde suç sayılamayacağını vurgulayarak, çalışanların haklarında yapılacak herhangi bir işleme karşı İzmir Barosu’nun kurumsal olarak yanlarında olacağını açıkladı. Memurlar, “Cesaret cesaret daha fazla cesaret”, “Tutanak tutan emekçiye düşmandır” ve “Tutanak tutanın adını unutmayız” sloganlarıyla eylemlerini sonlandırdı.