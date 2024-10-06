Karşıyaka’da ödeme yok, eylem var

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube üyesi belediye emekçileri geçmişe dönük alacakları için eylemlere başladı.

Karşıyaka Belediyesi’nin yasal sınır olan 8 bin TL Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödenmesi konusundaki ısrarının ardından kamu emekçileri eyleme geçti ve eylemlerin sonucunda SDT, 17 bin TL’ye çıkarıldı. Emekçilerin geçen hafta Karşıyaka Belediyesi ile Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube arasında 17 bin TL SDT üzerinden imzalanan toplu iş sözleşmesinden (TİS) kaynaklı, haziran ayından itibaren dört aylık TİS farkı alacağı bulunuyor.

Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan ve uzun zamandır alacaklarının yatmadığını dile getiren bir memur, “Krizin de bu kadar çok personel alımının da sorumlusu biz değiliz. Kaynakların doğru kullanılmasını istiyoruz. Kriz anında ilk gözden çıkartılacak pozisyonda olmak istemiyoruz. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımız olan şeyi istiyoruz” diye konuştu.

Başka bir belediye emekçisi ise şunları belirtti: “TİS var, ödeme yok. Ortada sözleşme var, para yok. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Emekçiye gelince ‘Para yok’ diyorlar, resmen emeğimiz karşılığında bizimle pazarlık yapıyorlar.”

Bir ödeme planı oluşturulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz ise, “TİS imzaladık ama geriye dönük alacaklarımız da vardı. TİS imzalandıktan sonra da ödemeler yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman aksamalar oluyordu ödemelerde. Bize, ‘Para oldukça veriyoruz’ falan diyorlar ama biz bir plan dahilinde ve aksatılmadan ödenmesini istiyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Fırat Belen, “Belediye ödemeye dair somut bir şey söylemiyor. 450'ye yakın kamu emekçisi ilgilendiren bir sorun bu. Eylemlerde diğer sendikalarla da bir aradayız. Hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.