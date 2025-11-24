Karşıyaka’da SGK borcu krizi

Tarihinin en ağır mali tablosuyla karşı karşıya olan Karşıyaka Spor Kulübü’nde, eski başkan İlker Ergüllü’ye kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin resmi ödeme talimatı gönderildi. Ocak 2024-Mayıs 2025 döneminde yaklaşık 1,5 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Ergüllü, kulübün geçen yıl temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplam 700 bin TL tutarındaki SGK borcundan sorumlu tutuldu.

Ergüllü’nün borçla ilgili yürütmeyi durdurma talebi mahkeme tarafından reddedilirken, söz konusu meblağın bireysel olarak ödenmemesi durumunda haciz işleminin başlatılabileceği öğrenildi.

GEÇMİŞTE DE ÖDEME TALİMATI GİTMİŞTİ

Karşıyaka’da önceki yıllarda da benzer süreçler yaşanmıştı. 2023 ve 2024 dönemlerine ait toplam 95 milyon TL’lik vergi borcu nedeniyle Çiğli Vergi Dairesi, dönemin başkan ve yöneticilerine ödeme tebligatı göndermiş; ancak bu isimler mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almayı başarmıştı.

Kulübün yıllardır biriken kamu borçları, 2023’te çıkarılan yeniden yapılandırma yasası kapsamında 120 aya yayılarak taksitlendirilmişti. Ancak mevcut yönetim döneminde taksit ödemeleri aksayınca yapılandırma geçen temmuz ayında bozuldu.

SGK’nın sadece kendisine bireysel ödeme talebi göndermesini “şaşırtıcı” olarak değerlendiren İlker Ergüllü, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bu sezon hâlâ voleybol şubesine isim sponsoru, basketbol takımına ise maaş desteği veren Ergüllü, şunları söyledi:

“Yıllarca sponsorlar sadece net maaşları ödedi, bu ödemelerin vergi ve SGK yükümlülüklerini kulüp üstlendi. Şimdiye kadar hiçbir başkana bireysel SGK ödeme çıkarılmadı.

100 milyon TL’ye yakın birikmiş SGK borcu varken yalnızca benim dönemime ait dört aylık kısmın takip edilip haciz tehdidiyle karşılaşmam düşündürücü. Kulübe maddi destek vermeye devam ederken böyle bir tebligat almak beni gerçekten spordan da Karşıyaka’dan da soğutuyor.”

Ergüllü, Karşıyaka’daki başkanlığı döneminde kulübe verdiği 21 milyon TL’lik alacağı silmiş, geçen sezondan kalan 67 milyon TL’lik alacağı için başlattığı icra sürecini ise yönetimle yapılan sponsorluk anlaşması sonrası geri çekmişti.