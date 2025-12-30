Karşıyakalı Adem için Trabzonspor geliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, bu sezon ilk 11'de forma giymeye başlar başlamaz transferin gözdesi olan 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt için Süper Lig ekibi Trabzonspor'la masaya oturacak. Adem'e talip olan Trabzonspor yönetiminin transfer görüşmesi için cuma günü İzmir'e geleceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların oyun tarzıyla A Milli Takım'ın dünya devi Real Madrid'de forma giyen yıldızı Arda Güler'e benzetilen Adem için bonservis pazarlığını 5 Milyon Euro'dan açacağı belirtildi. Trabzonspor cephesinin ise 1 milyon Euro civarında bonservis önerdiği iddia edilirken daha önce telefon görüşmesi yapan taraftarlar anlaşma sağlayamamıştı.

Karşıyaka'da altyapıdan çıkarak bu sezon daha önce kısa süreler alan Adem, bahis soruşturmasında 8 as futbolcunun ceza alması sonrasında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılılarda profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giymeye başlayan genç futbolcu ilk yarının son 5 maçında 1 gol, 2 asistle oynadı. Kariyerinde daha önce amatörden ve altyapılardan birçok genç futbolcuyu parlatan teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde bu sezon hem yarışmacı hem yetiştirici olarak öne çıkmak isteyen Karşıyaka, 3 yıldır kulüp bünyesinde altyaş takımlarında oynayan Adem'i bu projenin ilk meyvesi olarak Türk futboluna kazandırdı. Yönetim Adem'i değerinin altında bonservisle satmayı düşünmüyor.

YAKUP ARDA'DAN SONRA CUMALİ TAMAM

Ara transferde ilk olarak Beşiktaş'ın Sırbistan'da kiralık olarak Novi Sad forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'la anlaşan, Söke 1970 SK forması giyen 26 yaşındaki forvet İsa Gürler'i ise yüksek ücret talep etmesi üzerine beklemeye alan Karşıyaka amatörden bir oyuncuya daha yöneldi. Yeşil-kırmızılı yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takip ettiği, Denizli Akkonakspor forması giyen 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'la anlaştığı öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

