Karşıyakalı babalar ve çocuklar kampta buluştu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar’da düzenlediği doğa kampı ile babalar ve çocuklarına keyifli bir hafta sonu yaşattı. Çeşitli etkinliklerle renklenen kamp buluşması; büyüklere Babalar Günü armağanı, çocuklara da karne hediyesi oldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Kampımıza katılan tüm ailelere teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerine dokunan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Piknik Alanı’nda düzenlediği ücretsiz kamp etkinliği ile Babalar Günü ve karne haftasının heyecanını bir arada yaşattı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kampa, babalar ve çocukların yanı sıra anneler de katıldı. Buluşmanın ilk gününde kamp alanının keşfi, çadırların kurulması ve yürüyüşün ardından mini kampçılık eğitimleri verildi. Akşam yemeğinden sonra mini yetenek gösterileri ile yıldızların altında keyifli bir gece geçirildi. İkinci gün ise sabah yogasıyla başladı, eğlenceli oyun ve yarışmalarla devam etti.

Sosyal belediyecilik

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karne alan çocuklarımıza unutulmaz bir armağan vermek ve Babalar Günü’nü kutlamak için Yamanlar’da keyifli bir kamp buluşması düzenledik. Hem aile bağlarının güçlenmesine hem de çocukların doğayla, arkadaşlıkla ve paylaşmayla büyümelerine katkı sunmak istedik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerine dokunan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.