Karşıyakalı Batuhan'ı Çorum FK kaptı

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra A takımda şans bulamayacağı için ayrılan genç golcü Batuhan Kuru, 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Yeşil-kırmızılıların altyapısından çıkıp geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 16 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, profesyonel olmadan süre bulduğu A takımda 3'üncü Lig'de 3 maçta 1 kez ağları sarstı.

Sezon sonunda profesyonel yapılmayı bekleyen genç santrfor, ileri uca İshak Kurt gibi gol kralı bir forvet alınınca şans bulacağı bir ekibe transfer olma talebini yönetime iletti. Yetiştiricilik bedelini karşılayan futbolcu, kulüpten ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'i ıskalayan Çorum FK'ya profesyonel olarak imza attı. Batuhan'ın 5 yıllığına transfer olduğu Çorum FK'dan tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesi bekleniyor.

TARAFTARDAN TRANSFER KAMPANYASI

Karşıyaka'da taraftarlar, "Taraftar şampiyonluk istiyor" kampanyası başlattı. Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu adına açıklama yapan Taner Ütüklerli, "Başkan İlker Ergüllü'ye olan güvenimizle geçen sezondan başlayan bir yeniden ayağa kalkışa destek verdik ama yine 3. Lig'de kaldık. Geçen gün transferde geç kalındığını söyledik ve tedirginliğimizi paylaştık. Tespit doğru ve biz Karşıyaka taraftarı olarak diğer taraftarlardan farklıysak yapmamız gerekenler var. Yönetimimiz şu an sponsorluk ve nakit akışı sağlayacak kaynaklar için istişarede. Başkan Ergüllü şahsi gücünü ve kaynaklarını kullanıyor biliyoruz ama yetmez. Rakipler, siyasi desteklerle, bir takım ilişkilerle yarışta haksız rekabet yaratıyor. Şampiyonluk istiyoruz ve taraftar olarak üzerimize düşeni yine yapacağız. Pazartesi gününden itibaren transfere hız vermek için, "Taraftar şampiyonluk istiyor" kampanyasını başlatıyoruz. Önce biz taraftarlar, sonra camiamızın yönetim dışında kalan ileri gelenlerinden başlayarak, belediyemizin, iş adamlarımızın, esnafımızın maddi desteği ile şampiyonluk ateşi yakacağız" ifadelerini kullandı.