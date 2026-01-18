Karşıyaka’nın kalesi yıkıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun en kritik maçlarından birinde evinde lider Kütahyaspor’a uzatmada yediği golle 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Karşıyaka, 2025-26 sezonunda taraftarının önünde ilk kez sahadan eli boş ayrıldı. Lige şampiyonluk iddiasıyla başlamasa da haftalar geçtikçe bir üst lig iddiasını ortaya koyarak camiasına umut veren yeşil-kırmızılılar, aldığı bu mağlubiyetle 37 puanda kalıp zirvenin 7 puan gerisine düştü. Rakibiyle puan farkını 1’e indirme fırsatını kaçıran Kaf-Kaf, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nı dolduran taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bu sezon taraftarı önünde Kütahyaspor karşılaşması öncesine kadar oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, bu kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Kritik randevunun ilk yarısında üstün oynamasına rağmen skor üretemeyen Karşıyaka, ikinci devrede baskısını artıramayınca 90+2’nci dakikada yediği golle yenilgiden kurtulamadı. Kütahyaspor’a son dakikalara kadar pozisyon vermemesine rağmen rakip kalede ciddi tehlike yaratamayan Kaf-Kaf, son 2 haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

(FOTOĞRAFLI)