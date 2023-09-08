Kars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı

Kars’ta polisin şüphelendiği 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı. Olay ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu.

A.K.’in kullandığı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca. 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan polis, gözaltına alınan A.K. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yaptı.