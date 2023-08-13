Kars’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlısı tutuklandı

Kars’ta trafikte yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ‘yol verme’ kavgasının zanlısı tutuklandı.

Merkez İstasyon Mahallesi’ndeki Kars Garı önünde trafikte yol verme meselesinden dolayı tartışan B.T. ile B. S. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine B.S. silahla B.T’ye ateş etti. Ağır yaralanan B.T. kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga sonrası kaçan B.S. ve yanındaki arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince B.S. ile olay sırasında yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.