Kars’ta 12 cezası olan 1 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Kars’ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hakkında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (29) kent merkezinde yapılan operasyon ile yakalandı.
Gözaltına alınan Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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