Kars’ta 15 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

Kars’ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kent merkezinde 1 ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, hakkında "TCK-81 Kasten Öldürme ve TCK-81/1 Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olmak üzere 2 farklı suçtan 4 ayrı eylemde toplam 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.