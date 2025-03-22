Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kars’ta 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 22.03.2025 10:56
  • Giriş: 22.03.2025 10:56
  • Güncelleme: 22.03.2025 10:56
Kaynak: İHA
Kars’ta 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak saklandığı yerde yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol