Kars’ta 4 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden kapanan 66 köy yolundan 62’si ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 4 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Vali Polat ise yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen karla mücadele ve yol açma çalışmalarını yerinde görerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan’dan bilgi aldı.

Karla mücadele ekipleriyle bir araya gelen Polat, ekiplerle bir süre sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Vali Ziya Polat’ında yakından takip ettiği çalışmalar sonrasında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 66 köy yolunun 62’sini tamamen açarken, kalan 4 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.