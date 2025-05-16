Kars’ta 500 öğrencinin şampiyonluk yarışı

Kars’ta 91 okuldan 500 öğrencinin katıldığı "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" başladı.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Birinciliği Turnuvası’nda öğrenciler salonda, öğretmenler ve öğrenci aileleri ise tribünde ter döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Kars’ta yapılacağını söyledi. Vali Polat, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Kars, Akıl ve Zeka Oyunları’nda Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeyen tek ildi. Çok şükür şu an 500 öğrencinin bir biriyle oyun oynayacağı, bir biriyle iletişim kuracağı bir duruma geldik, çok şükür, çok emek verdik. 1,5 yılda sıfırdan haftaya finalleri Kars’a alacak bir güce ulaşmanın mutluluğundan bahsediyoruz" dedi. Ardından Vali Polat’ın start verdiği ve akşam saatlerinde tamamlanması planlanan turnuvada dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvaya Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Turnuvada dereceye girecek öğrenciler, 23-25 Mayıs tarihinde Kars’ta düzenlenecek 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda kenti temsil edecek.