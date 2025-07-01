Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Kars’ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ’ın ölümüne neden olan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet A., Mehmet A., Kazim Y., Yusuf Y., Yağup Y., taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ annesi Meltem Erdağ ve babası Murat Erdağ da katıldı.

Anne Meltem Erdağ, duruşma salonuna oğlunun fotoğrafının üzerinde bulunduğu tişört ile geldi. Erdağ ailesini yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar adliyeye gelerek adliye bahçesinde aileye destek verdi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

Sanık Kazim Y., "Köye gitmek için Şölen Düğün Salonu’nun önünde beklediğim sırada Ahmet A. ve Mehmet A. araçla gelerek hedef gözeterek bize ateş açtı. Park halindeki araçların arkasına saklandık daha sonra bende kendimi korumak için 4-5 el ateş ettim, Yusuf Y.’nin elinde silah vardı ancak ateş ettiğini görmedim, Yağup ateş etti. Düğün salonun arkasından çıkarak yelek ve montumu yengeme telsim ederek nenemin evine gittim. Burada bulunduğum sırada akrabalar yanıma geldi, akrabalarımındı biri ’seni köye bırakalım bunlar rahat durmayacak’ dedi. Köye gittiğimiz sırada bir polis beni aradı, küçük bir çocuğun vurulduğunu söyledi. Gidip telsim oldum, silahı ve olay yerinden topladığım kovanları da teslim ettim, olay böyle gerçekleşti. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı Ahmet ve Mehmet A.’dadn şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Sanık Yağup Y. de köye gitmek için iş yerleri olan Şölen Düğün Salonu’ndan malzeme almak için geldiklerini beyan ederek, "Ahmet ve Mehmet bir araçla gelerek bize ve iş yerimize ateş ettiler, bizde araçların arkasından saklandık. Ahmet ve Mehmet birçok kez ateş etti" şeklinde ifade verdi.

Yusuf Y. iş yerlerinin önünde beklerken kendilerine ateş açıldığını belirtti.

Sanık Ahmet A. ise, "Aramızda husumet bulunduğu için ateş edeceklerini düşünerek silahımı vitesin yanına bıraktım, silahı alarak yolcu tarafında bulunan camdan hedef gözetmeksizin havaya doğru 3-5 el ateş ettim, araç manuel olduğu için araç durdu sonra devam ettim. Yağup, Kazim ve Yusuf ateş ettiler ön camdan mermi girdi, 50-60 metreden de aracın arkasından Kazim ve Yağup yoldan, Yusuf ise kaldırımdan ateş ettiler" ifadesini kullandı.

Mehmet A. de 14 Eylül 2024’te eşinin konuşmak için kendisini aradığının ancak uzaklaştırma kararı olduğu için gelemeyeceğini söylediğini beyan ederek, "Kazim Y. ve eşimi araca aldım araçta konuştuk, Kazim’ın babası öldüğü için 10 yıl ben baktım, aile apartmanına girerken Yağup Y. beni aradı ve iş yerinin önünde olduğunu söyledi, gittim kalabalık vardı Yağup 15-20 metre kalan bana silah çekerek doğrulttu o sırada polisler müdahale etti. Kazim yanıma gelerek olayı büyütmememizi söyledi, 15 Eylül’de barışmayı kabul ettiğimizi söyledim. Olay günü 29 Ekim’de ağabeyimin (Ahmet) kullandığı araçta bulunmuyordum karşı taraf üzerime iftira atıyor şikayetçiyim" dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim 2025 tarihine erteledi.

Adliye çıkışında Muhammet Poyraz Erdağ ailesinin avukatı Bilgin Ertaş, yaptığı açıklamada duruşmanın 9 Ekim 2025’e ertelendiğini ifade etti. "Duruşmamız 9 Ekim’e bırakıldı. Tutuklu olan 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Biz buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına seslenmek istiyoruz. Tüm barolara seslenmek istiyoruz. Şehir eşkiyalarının aralarındaki boşanma kaynaklı gelişen bir husumet kaynaklı olarak çıkıp da sokak orada ateş edebilme cürretlerinin ellerinden alınması noktasında tüm Türkiye’nin bu dosyayı takip etmesini kanaatindeyiz" diye konuştu.

Avukat Şehrazat Erdağı ise Muhammet Poyraz Erdağ’ın 6 yaşında hayattan koparıldığını ifade ederek, "Kars’taki menfur saldırı da hayatını kaybeden, henüz hayatının baharında bile diyemeyeceğim erken bir yaşta 6 yaşında hayattan kopartılan Muhammet Poyraz Erdağ’ın duruşması bugün yapıldı. Çocukların seslerinin yalnızca uyuduğu zaman kısılması gerekiyor. Çocuklar öldüğü zaman insanlar susmaması gerekir, tüm baroları bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.