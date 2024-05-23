Kars’ta anne ördek ve yavruları doğal yaşama bırakıldı

Kars’ta anne ördek ve 10 yavrusu doğal ortama bırakıldı.

Kars Atletizm Pisti’nde bulunan sulak alanda yavrularını çıkaran anne ördek ve yavruları Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dallarında uzman veteriner hakimlerce yapılan rutin tedavilerinin ardından doğaya salındı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince Dereiçi bölgesine getirilen anne ördek ve yavruları, burada sazlık alanda Kars Çayı’na bırakılırken, anne ördeğin yavrularıyla birlikte çayda yüzmeleri kameralara yansıdı. Anne ördek yavrularını Dereiçi bölgesinde Kars Çayı kıyısında büyütecek.