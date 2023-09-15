Kars’ta asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
Kars’ta bir binanın asansör boşluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay Kars merkez Yenişehir Mahallesi Lale Kent Sitesi'nde meydana geldi.
Binanın çatısından çıkan dumanları gören yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Lale Kent Sitesi’ne gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına çıktı.
İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğunda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede sündürdü.
Yangına asansör boşluğun yanan çöplerin neden olduğu öğrenildi.
Öte yandan asansör boşluğunda yuva yapan güvercinin yavruları da dumandan zehirlenmekten son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı.